Belen senza filtri, la buonanotte senza trucco incanta i fan: «Sei bellissima»

Belen è ritornata dalle sue vacanze in Argentina già da qualche giorno e ha approfittato del suo periodo di relax per ricaricarsi e ritrovare la serenità che ha tanto cercato e voluto. Con lei sono partiti anche i figli, Santiago e Luna Marì, accompagnati dal nuovo compagno di mamma, Elio Lorenzoni che, tuttavia, non si è più visto nelle storie di Belen dal giorno del ritorno in Italia, scatenando la curiosità dei fan.

Belen ha condiviso un video con i suoi fan in cui si mostrava totalmente al naturale, senza trucco e augurava la buonanotte a piccoli e grandi, mandando un bacio.