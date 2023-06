Belen, selfie scacciacrisi con Stefano De Martino (e la cognata Adelaide): quadretto famigliare allo stadio Maradona

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere più uniti che mai. Le voci della loro presunta crisi che si rincorrono ormai da giorni, sono state smentite direttamente dalla showgirl argentina che ha pubblicato nelle sue Instagram stories diversi scatti dell'evento che si è tenuto a Napoli, condotto proprio da Stefano, dopo la vittoria dello scudetto.

Insieme a lei c'era anche il piccolo Santiago, tifoso come il papà, e tra le foto non è mancata una insieme a Stefano, mentre i due sorridono per la festa.

A coronare il quadretto familiare, spunta tra loro, la sorella di De Martino, Adelaide, diventata da poco mamma, che sembra godersi anche lei il grande evento nella sua città natale. Con un solo scatto, quindi, Belen, non solo mette a tacere le voci sulla crisi con il marito, ma anche tutti i rumors che volevano che i rapporti tra lei e la famiglia di lui si fossero incrinati dopo i continui tira e molla.

Belen sembra essere in ottimi rapporti con la sorella di Stefano e con tutto il resto della famiglia di lui. Nel corso dell'evento la Rodriguez è stata tutto il tempo insieme al suo bambino, in posti speciali, in primissima fila, per godere al meglio dello spettacolo. In abito floreale, uno dei suoi prodotti, senza trucco e con i capelli legati, si è lasciata travolgere dal clima festoso della città partenopea.