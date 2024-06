Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, baci bollenti a Formentera. La vacanza in famiglia (allargata): ecco chi c'era

Amore a gonfie vele per Riccardo Scamarcio (44 anni) e Benedetta Porcaroli (26 anni) che sono stati pizzicati dal settimanale Diva e Donna in vacanza a Formentera mentre si scambiavano baci bollenti e carezze tra le onde cristalline del mare. La relazione lega i due attori dal 2021, quando si sono incontrati la prima volta sul set di “L'ombra del giorno”.

Dopo un periodo di alti e bassi, i due si sono allontanati, ma Riccardo e Benedetta si sono ritrovati nell'estate del 2023 e non si sono più lasciati, mostrandosi sempre felice e innamorati. Insieme a loro anche la figlia di lui, Emily, avuta nel 2020 dall'ex compagna Angharad Wood. Che si tratti delle prime prove di famiglia (allargata)?

Prove di famiglia

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli pronti a diventare genitori? L'attore ha già una figlia, Emlily, avuta dalla sua precedente relazione e durante un'intervista a Verissimo, aveva detto di lei: «È stupenda, sveglia, responsabile.

A tre anni e mezzo sa già quello che vuole. Dai bambini c'è da imparare». Ma Benedetta Porcaroli sarà pronta a diventare mamma? In una recente intervista al Corriere della Sera, l'attrice di Baby ha detto che l'idea di maternità non la spaventa, anzi: «La trovo un'esperienza psichedelica quella di diventare madre. Avere un figlio penso renda la vita più completa, è in grado di sbaragliare tante cose che fanno perdere energia e tempo».