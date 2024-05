Benedetta Porcaroli e la maternità: «I figli completano la vita. Riccardo Scamarcio? Organizziamo le nostre età in maniera simpatica»

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono una delle coppie più chicchierate del mondo del cinema. Lei a giugno compirà 26 anni, mentre lui ha 44 anni e già una figlia. Nonostante i 18 anni di differenza a separarli, l'età non è mai stata un problema per loro, soprattutto perché lei è sempre stata abituata a vivere in due fasce d'età: quella più giovane con i suoi amici e quella più matura con il mondo degli adulti, avendo iniziato a lavorare sin da piccola.

«Mi sono sempre mossa in queste due fasce.

Sono cresciuta con gli amici dei miei genitori e il mondo adulto mi ha sempre affascinato», ha detto Benedetta che ha poi approfondito un argomento che le sta molto a cuore, la maternità.

Le parole di Benedetta Porcaroli

«Mi affascina tantissimo l'idea, la trovo un'esperienza psichedelica quella di diventare madre. Avere un figlio penso renda la vita più completa, è in grado di sbaragliare tante cose che fanno perdere energia e tempo», ha detto Benedetta Porcaroli durante un'intervista al Corriere della Sera.

Poi aggiunge: «Ho incontrato quasi solo persone nella mia vita - e ne incontro tante - che mi dicono: Mi raccomando, non fare i figli, pensa alla carriera. C'è questa sorta di terrorismo nel mondo di oggi che sinceramente un po' mi dispiace. Sento il terrore dell'horror vacui dopo i figli. Invece conosco tante persone che hanno fatto tanti figli da molto giovani. Non so se sono pronta ma sento che è qualcosa che fa parte di me. Quando succede e se succede sfugge al mio controllo».

La maternità quindi è un suo desiderio molto forte: «Mi piacerebbe che avvenisse con l'uomo che amo, come dice la mia Maria, non per mano di un Dio. Per me i figli sono una diretta conseguenza dell'amore, dunque mi auguro che succeda là dove questo sentimento comanda. Nel trailer della mia vita da madre con i figli che da sempre mi immagino, è così».

L'amore con Riccardo Scamarcio

Il suo attuale compagno, Riccardo Scamarcio è già papà di una bambina piccola di 3 anni e mezzo (avuta dalla sua ultima relazione con la manager Angharad Wood) e lei non esclude di diventare mamma. Benedetta e Riccardo si trovano in sintonia l'un con l'altro e i 18 anni di differenza non intaccano il loro rapporto: «Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è... un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due».