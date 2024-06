Benji e Fede nudi, il video della nuova canzone fa discutere: «Loro possono, mentre le cantanti donne in reggiseno e short sono un problema»

Benji e Fede, per il singolo "Musica Animale" hanno deciso di... svestirsi: nel video uscito pochi giorni fa, infatti, si vedono i due cantanti correre nudi per le strade (presumibilmente di una periferia) e questo ha già sollevato qualche dilemma. Il ritorno insieme dei due artisti farà emozionare i fan o sarà un flop?

"Musica Animale" è il primo singolo di Benji e Fede dopo la loro reunion ed stato molto atteso dai fan, che ora sono rimasti ancor più stiditi dal videoclip della canzone, dove i due sono completamente nudi. Dopo aver continuato la loro carriera separatamente per 4 anni, Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno deciso di tornare a duettare e "Musica Animale" è la prima canzone, uscita il 7 giugno, a rappresentare il loro "ritorno in coppia", a cui seguirà il concerto al Forum di Assago di Milano nella serata del 16 novembre.

I biglietti dell'evento sono già disponibili.

L'omaggio ad altri artisti

Il video musicale, nel quale i due ragazzi si mostrano senza vestiti in diversi frammenti, è un omaggio alla band Blink-182 e a tanti altri artisti: si coglie subito un riferimento a Lazy Song di Bruno Mars e a Hotline Bling di Drake, poi a Blurred Lines di Robin Thicke, ovvero il video in cui Emily Ratajkowsky apparì in topless a 22 anni e che segnò l'avvio della sua enorme carriera.

Riguardo a "Musica Animale", Benji e Fede si augurano che il brano «possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile», riporta Novella 2000 dai canali social dei ragazzi. Quei pochi secondi di nudità, però, hanno già sollevato una polemica tra i fan di Annalisa e Elodie, che sottolineano un problema di parità di genere: «Loro possono stare totalmente nudi, mentre le cantanti donne hanno un problema se appaiono col reggiseno e gli shorts...».