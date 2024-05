Bianca Atzei, il dolore dell'aborto: «Quando perdi un bambino ti cade il mondo addosso, avevo tanti sensi di colpa»

Bianca Atzei è diventata mamma del suo piccolo Noa Alexander lo scorso anno e, quando era incinta, raccontava spesso ai suoi follower che avere il pancione e sapere che, un giorno, avrebbe stretto suo figlio tra le braccia era un sogno che si stava realizzando. La cantante ha sempre voluto diventare mamma e dopo avere incontrato il compagno Stefano Corti ha deciso che era arrivato il momento di allargare la famiglia. Purtroppo, però, ha vissuto il grande dolore di un aborto e lo ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair.

L'intervista di Bianca Atzei

Nella sua intervista a Vanity Fair, Bianca Atzei ha spiegato che la sua vita è cambiata in positivo dopo la nascita del suo bambino Noa Alexander: «È cambiato il mio modo di vedere il mondo e di agire.

Mi sento molto più forte e, al contempo, anche molto più sensibile ed emotiva. C'è una persona da proteggere, adesso». Il piccolo Noa è arrivato dopo un periodo difficile per Bianca: «Sì, prima di avere lui, ho perso un bambino. Nel mio nuovo album c’è una canzone che ne parla: è Una cometa blu, scritta da Gigi D’Alessio e da Diego Calvetti, il mio produttore. Ogni volta che la ascolto mi commuovo, provo un’emozione fortissima. Ho condiviso questo dolore con i miei fan perché non mi faceva stare bene tenerlo dentro. Quando sei incinta ti senti già mamma, e sei felice, quindi ti sembra che non possa mai accaderti nulla di brutto. Ma quando perdi un bambino al quarto mese di gravidanza ti cade il mondo addosso».

Le parole di Bianca Atzei

Bianca Atzei ha spiegato che il compagno Stefano Corti le è stato molto vicino durante quel periodo della sua vita e così anche tante fan che avevano vissuto lo stesso dolore. «Ci siamo sentite tutte meno sole, parte di un gruppo. Insieme abbiamo anche sconfitto i sensi di colpa ingiustificati che avevamo» ha spiegato la cantante che, poi, ha approfondito il discorso sui sensi di colpa: «Quando la gravidanza non va a buon fine, ti viene da chiederti se magari hai trascurato qualcosa, hai sbagliato qualcosa. È un senso di colpa privo di fondamento, ma è diffuso».