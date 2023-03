Bianca Atzei, le cicatrici del cesareo dopo il parto: pioggia di offese, cosa è successo

Bianca Atzei, diventata da pochi mesi mamma del piccolo Noah Alexander si è mostrata per la prima volta dopo il parto, facendo vedere i segni della gravidanza sul suo corpo. Bianca sottolinea l'attenzione sul taglio cesareo che le ha permesso di mettere al mondo il bambino avuto dalla relazione con Stefano Corti.

Il post social

«Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita», scrive la cantante che mostra un fisico in formissima nonostante, appunto, sia diventata da poco mamma, poi nelle storie arricchisce il messaggio che vuole mandare ai suoi followers: «Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo, e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male. Ma da quel taglio hai potuto dare luce a una nuova vita e solo una donna può capire un'altra donna che diventa mamma». Lo scopo di Bianca è quello di fare coraggio a chi ancora non si accetta dopo il parto e di mettere a nudo le sue fragilità che sono quelle di molte altre donne.

Gli haters

Sebbene il messaggio sia dei più dolci, delicati e nobili, non sono mancate le critiche al suo post. Tanti hanno accusato la Atzei di essere un'esibizionista: «O pare che ha partorito solo questa. Che per carità è una cosa bellissima, ma anche la più naturale possibile. Tutto questo mi sembra puro esibizionismo», c'è poi chi insinua che abbia fatto tutto solo per mostrare la sua splendida forma a scapito di chi non riesce dopo la gravidanza: «Tutto ciò per fare vedere che è in forma ecc... ormai fanno tutte le stesse cose. Era necessario Bianca??» e anche: «Peccato non sia questo il motivo dello spogliarello...».