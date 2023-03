Bianca Atzei e la dieta in vacanza, Stefano Corti: «Non sapete cos'ha ordinato»

Stefano Corti e Bianca Atzei si stanno godendo la loro vacanza di coppia in Israele. I due stanno documentando tutti i loro spostamenti tramite le storie Instagram e i video che pubblicano sono davvero divertenti. In questi giorni, Stefano ha più volte ribadito quanto sia buono il cibo israeliano e proprio per questo motivo speso pubblica storie mentre si trova a ristorante con Bianca, come dimostra una degli ultimi video.

In una delle sue ultime storie Instagram Stefano Corti si trova in un ristorante israeliano con Bianca Atzei. La Iena, prima, inquadra la cucina a vista e, poi, la compagna e scrive: «Finge di essere a dieta ma non sapete cos'ha ordinato».

Bianca lo guarda indispettita ma sorridente e gli dice: «Che scemo».

Nei giorni scorsi la coppia ha visitato vari luoghi di culto e monumenti storici del Paese e nelle scorse ore ha anche fatto il bagno nel famoso Mar Morto. Mentre galleggiava sull'acqua, Stefano leggeva il libro del principe Harry: Spare.

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono presi questa piccola vacanza per riposarsi e ritagliarsi un po' di tempo da fidanzatini, dopo la nascita del loro bambino Noa Alexander che è, invece, rimasto a casa con i nonni.