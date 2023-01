Bianca Atzei neomamma, il piccolo Noa e il dito medio: «Mi sta mandando a quel paese...»

Bianca Atzei ha cominciato una nuova vita da quando il suo bambino Noa Alexander è nato il 18 gennaio scorso. La cantante racconta la sua esperienza da mamma tramite storie e post su Instagram e i follower la seguono con molto affetto. Bianca (quasi ogni mattina) posta dei video o delle immagini in cui si mostra mentre dà da mangiare al neonato. L'ultima storia postata dalla cantante è davvero esilarante.

In una delle sue ultime storie Instagram, Bianca Atzei stringe tra le sue braccia il piccolo Noa che nel frattempo sta bevendo il latte dal biberon. L'immagine è però molto divertente in quanto il bambino (ovviamente in modo innocente) mostra il dito medio. La cantante ha scritto: «Buongiorno con Noa che mi manda a quel paese».

Nonostante la vita da neo mamma non sia per nulla semplice, Bianca Atzei ha rivelato in una storia che rinuncia volentieri alle sue ore di sonno per le poppate notturne e per cullare il suo bambino. La cantante comunque, è aiutata anche dal compagno Stefano Corti.