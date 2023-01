Bianca Atzei nuda, la posa col pancione a pochi giorni dal parto: «Ecco la forma del mio corpo»

Bianca Atzei si sveste e si mostra senza veli sui social a pochi giorni dal parto. La cantante che sta per diventare mamma per la prima volta ha condiviso con i follower l'emozione e la gioia di un momento importante della sua vita, che sta vivendo con immensa gratitudine insieme al suo compagno Stefano Corti.

Uno scatto in bianco e nero la ritrae senza vestiti mentre mostra fiera il suo corpo e il suo pancione.

In questi nove mesi ho capito che nessuno può dirti cosa fare e come fare. Ogni donna è diversa e vive in modo diverso la gravidanza. Le tue emozioni sono sempre in movimento e i tuoi umori oscillano che a volte ti innervosisce ancora di più non poterli controllare», esordisce così Bianca Atzei in una lunga riflessione a pochi giorni dal parto.

E ancora: «C’è chi ti dice di coprirti la pancia e chi, per fortuna, non si intromette e capisce che sei libera di fare quello che ti senti e ti fa star bene. Nove mesi di autocontrollo, di autogestione. In questi nove mesi ho imparato una me diversa e ho dovuto conviverci anche se molte volte non mi piaceva, non mi piacevo. A volte mi sentivo bellissima, come in questa foto. Più che una foto, è un ricordo di quel momento perfetto. C’è la voglia di far vedere a tutti la forma del mio corpo non pensando di apparire sexy o far la figa, ma solo la voglia di far vedere al Mondo quello che sto creando, quello che un corpo riesce naturalmente a fare, l’immensità di un dono e la forza che una Donna ha nel portare per nove mesi una vita dentro di se. Quella luce negli occhi che solo in questi nove mesi ho visto. Non riesco a vedere me nuda, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere. Grazie», questo il lungo post condiviso dalla cantante sul social Instagram.