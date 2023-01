Bianca Atzei, finito il ricovero post parto: «Andiamo a casina». Famiglia riunita col piccolo Noa

«Andiamo a casina» scrive Bianca Atzei nelle sue stories col piccolo Noa. Finalmente li ricovero post parto è finito e ora la cantante sarda e il compagno, la iena Stefano Corti, possono tornare a casa col figlio. La felicità di Bianca traspare dai social, ora è finalmente mamma e può stringere tra le sue braccia il suo primo figlio. In macchina col compagno Stefano, poi, riprende una battuta della iena: «Se hai il coraggio ripeti cosa hai deto» e subito la replica di Corti: «Che sono stato proprio bravo a fare questo bambino, a metterlo al mondo» dice mentre Bianca ride.

Dopo il primo aborto spontaneo, Bianca temeva di non poter realizzare il suo sogno e, invece, ora è più felice che mai e sorride nell'immaginare la sua vita con Noa.

La cantante insieme al compagno Stefano Corti, aggiorna i suoi follower tramite il proprio profilo Instagram dove posta spesso storie e immagini. Una delle ultime storie pubblicate da Stefano è davvero esilarante, la "iena" scrive: «Ormai sono un dilf», riferendosi al fatto che una volta diventato padre è a tutti gli effetti entrato a far parte della categoria dei papà sexy.

Bianca Atzei e Stefano Corti non vedevano l'ora di abbracciare il loro bambino: la coppia lo ha aspettato per tanto tempo e con tanto amore. Ora che il piccolo Noa è nato, il papà Stefano si sta scatenando sui social: è così felice che posta storie davvero esilaranti come l'ultima in cui si definisce un dilf. Nel video successivo poi, il compagno di Bianca spiega che domani, sabato 21 gennaio, la cantante e il figlioletto dovrebbero essere dimessi dall'ospedale e tornare a casa.