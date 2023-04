Bianca Atzei e Stefano Corti festeggiano l'anniversario: la dolce dedica commuove Instagram

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti hanno festeggiato quattro anni d'amore. La cantante per l'occasione ha postato una foto e una dolce dedica sul proprio profilo Instagram. I due, inoltre, sono da poco diventati genitori del loro primo bambino Noa Alexander di cui, spesso, postano foto e video sui social. Bianca e Stefano sono una coppia molto affiatata e lo dimostrano anche su Instagram.

In occasione del loro quarto anniversario, Bianca Atzei ha pubblicato una foto con il suo Stefano Corti e ha scritto: «4 anni fa ti incontravo. E sei arrivato come un tornado… hai spazzato via tutto il brutto e hai portato il bello nella mia vita. Auguri topolos». Il commento della Iena non si è fatto attendere, Stefano ha risposto: «Sorellina per noi?». Infatti, la didascalia di una delle ultime foto sul proprio profilo recita: «Io la farei una sorellina per Noa... voi che dite?». La cantante e il compagno diventeranno genitori nuovamente? Al momento non si sa, ma il desiderio di un altro bambino potrebbe esserci.

Stefano Corti è un grande tifoso del Milan e questa sera, mercoledì 12 aprile, c'è l'attesissima sfida di Champions League contro il Napoli. La Iena ha quindi pubblicato una foto con Noa Alexander in braccio, i due indossano la maglia rossonera: «Il vero battesimo è stasera caro Noa. Sei nato con questi colori e so che i ragazzi faranno di tutto per accogliere nel club un nuovo piccolo bellissimo e tenerissimo tifoso! “Forza lotta vincerai non ti lasceremo mai!”».