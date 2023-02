Bianca Atzei, Stefano Corti si sfoga: «Col bambino facciamo orari impossibili». Bufera sui social

Stefano Corti è diventato da poco papà per la seconda volta del piccolo Noa Alezander. Lui e la compagna, Bianca Atzei, si stanno godendo i primi giorni da genitore ma la Iena di Italia Uno non nasconde gli aspetti più crudi e difficili dell'avere un bambino così piccolo.

Bianca Atzei, Stefano Corti racconta la nascita del figlio e lo scherzo fatto alla compagna: «Stava per lasciarmi»

Lo sfogo di papà Stefano

Corti ha tenuto a precisare che non si tratta di nulla di grave, ma si è lasciato andare a un piccolo sfogo nelle sue Instagram stories: «Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore».

Le polemiche

Pur avendo precisato però che Noa Alexander è un bambino amato e desiderato, sotto i vari post sono piovuti commenti di chi lo accusa di aver sottovalutato il ruolo di genitore e che, in qualche modo, accusa la coppia di "lamentarsi" troppo. I due però non hanno voluto rispondere alle polemiche e continuano a postare e condividere momenti di familiare felicità.