Bianca Atzei, la domanda di Stefano Corti dopo la nascita di Noa Alexander: «Sei sicura che sia mio?»

Stefano Corti in ospedale a causa di un brutto imprevisto. La "iena" ha fatto sapere sui social ai suoi followers di avere un distacco della retina, motivo per cui è stato ricoverato con urgenza in ospedale e operato per evitare che l'occhio potesse subire ulteriori complicazioni. Corti, diventato papà da pochi giorni di Noa Alexander, insieme a Bianca Atzei non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla cosa.

La battuta

In una storia, in cui mostra una sua videochiamata dall'ospedale con la compagna che invece allatta il loro bambino, scrive: «Bianca, da quando è nato Noa il Milan non ha mai vinto una parita e a me si è staccata la retina dell'occhio destro...sei sicura che sia mio? #riflessioni». Anche in questo momento complicato non perde la sua capacità di fare ironia, coinvolgendo come sempre Bianca.

Vita da genitori

I due stanno vivendo un periodo molto felice, ma anche molto intenso, visto che il bambino, come tutti i neonati, assorbe gran parte del loro tempo e soprattutto li tiene svegli la notte. Proprio ieri la cantante ha chiesto aiuto alle sue followers per le coliche di Noa che la costringono spesso fare notti in bianco con il piccolo che piange e si lamenta.