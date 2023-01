Bianca Atzei e Stefano Corti futuri genitori: «Tranquilla Mela, tra poco sarete in due a essere martoriati di baci»

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno per diventare genitori del loro primo bambino, Noa Alexander che nascerà tra qualche giorno. La Iena e la cantante stanno tenendo aggiornati i propri follower tramite post e storie Instagram molto divertenti. L'ultima immagine che Stefano ha pubblicato sul proprio profilo lo ritrae con Bianca e la loro cagnolina Mela e la didascalia è davvero dolce nonostante la foto sia esilarante.

Il post di Stefano Corti

Stefano Corti non vede l'ora di diventare papà del piccolo Noa Alexander, così come Bianca non sta più nella pelle al solo pensiero di abbracciare il suo bambino. Su Instagram Stefano ha postato una foto in cui lui e Bianca stringono e baciano la cagnolina Mela e ha scritto: «Tranquilla Mela che tra pochissimi giorni a essere martoriati di bacini sarete in 2!!!».

La storia d'amore tra Stefano Corti e Bianca Atzei

Stefano Corti e Bianca Atzei fanno ormai coppia fissa dal 2019. I due sono molto seguiti sui social e sono amatissimi dai follower perché postano sempre contenuti divertenti e mai noiosi.