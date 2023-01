Bianca Atzei, lo scherzo di Stefano Corti dopo il parto: «Lei stava per lasciarmi»

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati da poco genitori del piccolo Noa Alexander. La Iena ha voluto raccontare il parto, mostrando il punto di vista del papà e chiarendo anche alcuni punti poco chiari ai loro followers. In tutto questo però non è mancato uno scherzo con il quale ha quasi rischiato di essere lasciato dalla neomamma.

Corti ha mostrato gli attimi poco prima del parto e la nascita del loro bambino: «Abbiamo fatto il cesareo perché il bambino era podalico, quindi non c'è stata la classica corsa in ospedale», afferma, confessando che l'ultimo mese di gravidanza per Bianca è stato molto duro e faticoso. Nel servizio mandato in onda a Le Iene Corti mostra tutta la sua ansia e l'attesa prima del parto, coronata con la gioia della nascita del loro bambino. Poi però confessa di averle fatto uno scherzo.

«Avevamo stabilito che se fosse stato maschio il nome lo avrebbe scelto lei. A me piaceva Noah, a lei Alexander, però alla fine ha scelto di chiamarlo Noa Alexander, imponendomi però di togliere l'h finale dal nome». Corti fa però credere alla Atzei, con un falso certificato di nascita, di averlo registrato con l'acca. La cantante, provata dal parto, resta molto delusa dalla sua decisione e i due hanno una piccola discussione alla fine della quale Bianca, anche se con toni pacati, gli fa capire di aver esagerato affermando: «Fino a quando non mi scoccio e ti mando a f***». Temendo il peggio a quel punto Corti rivela lo scherzo tra le risate sue e di Bianca che commenta: «Ma anche ora dovete rompermi le p***».