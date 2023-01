Bianca Balti perdonata dalla fan: «Il mio fidanzato e la tua foto come sfondo del telefono...». Il racconto esilarante

Bianca Balti è una delle top model italiane che ha riscosso più successo nel mondo. Ha sfilato e indossato gli abiti di moltissime case d'alta moda e ora, che calca sporadicamente le passerelle, si dedica molto di più alle sue due figlie: Matilde e Mia. In una recente intervista alla community social Venti, Bianca ha raccontato un singolare episodio di gelosia cha la vede coinvolta insieme a due suoi ammiratori. Il racconto della modella è esilarante e simpatico.

Durante l'intervista a Venti, a Bianca Balti è stato chiesto che rapporto avesse con i suoi fan e follower. La modella ha spiegato: «Sono molto affezionata ai miei fan che mi ragalano sempre tanto affetto. Infatti, dopo il mio intervento ho deciso di aprire una casella postale in cui le persone potessero scrivermi e quindi farmi compagnia durante la convalescenza. Un giorno una ragazza mi contatta per dirmi che nonostante tutto mi perdonava. Io ero abbastanza sorpresa e poi leggendo il resto della mali ho scoperto perché mi parlava di perdono. Il suo fidanzato ha una mia foto come sfondo del telefono e la ragazza gelosa avrebbe voluto vedere il suo viso invece del mio. Solo che dopo avere studiato un po' il mio profilo, ha deciso che le sto simaptica e per questo mi perdona per essere la ragazza dello sfondo».

Bianca Balti si è sottoposta ad un intervento molto serio: la mastectomia preventiva per prevenire appunto, il tumore al seno dopo la diagnosi di mutazione genetica Brca1. La modella ha anche postato una foto con le cicatrici ben visibili.