Bianca Guaccero, il selfie super sensuale infiamma i fan: «Ma dov'è l'altra parte della foto?»

Bianca Guaccero infiamma gli animi dei followers con una foto. Alla ex conduttrice di Detto fatto basta poco per essere sensuale, e lo ha dimostrato con un selfie postato su Instagram direttamente dal letto in una serata di relax.

Maglione nero, manicure impeccabile, occhi ancora truccati...ma manca il pezzo di sotto. La Guaccero si è fotografata in intimo tra le lenzuola, e i commenti dei fan non si sono fatti attendere. «Vorrei essere quel divano», scrive un follower, «Ma dov'è l'altra parte della foto?», scrive un altro, mentre sono in tanti a chiedere all'attrice e conduttrice quando potranno rivederla in tv: «La tua bellezza e la tua bravura mancano molto», sono tutti d'accordo.