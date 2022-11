Brad Pitt, il flirt con Ines infiamma il gossip: ecco chi è la nuova fiamma

Nonostante l'avanzare del tempo, Brad Pitt resta sempre uno degli uomini più desiderati al mondo. E, dopo una separazione burrascosa con Angelina Jolie, l'attore di Hollywood torna a far parlare di sé anche per quanto riguarda il gossip. Brad Pitt non ha fatto in tempo ad archiviare il flirt con la modella Emily Ratajkowski che i rumors e le indiscrezioni lo accostano già a una nuova fiamma.

La relazione segreta

Pare infatti che Brad Pitt e Ines de Ramon siano ormai una coppia fissa. E che lo siano addirittura da qualche mese. I due sono riusciti a tenere in gran segreto la loro frequentazione, ma c'è chi nutre dubbi sulle nuove voci di gossip che hanno fatto il giro del mondo in poche ore. La presunta nuova compagna di Brad Pitt non appartiene al mondo dello spettacolo o, almeno, non direttamente. La 29enne è laureata all'università di Ginevra dal 2013 in businnes administration e lavora da molto tempo nel mondo della gioielleria tra Christie's, De Grisogono e Anita Ko Jewelry a Los Angeles. Ma il motivo che ha reso nota Ines al mondo dei pettegolezzi è la sua precedente relazione con l'attore Paul Wesley di Vampire Diaries.

Chi è Ines de Ramon

La donna che per lavoro parla fluentemente inglese, francese, tedesco e italiano, nel 2019 si è sposata con uno dei vampiri più celebri del grande schermo. Il loro legame non è sfuggito naturalmente ai paparazzi, anche se il matrimonio è ufficialmente terminato questo settembre, come confermato dalla rivista PEOPLE, che ha lanciato anche lo scoop che sta infiammando i milioni di fan di Brad Pitt.

Colti in flagrante



Secondo quanto riportato dal magazine scandalistico, Brad Pitt e Ines de Ramon non sono riusciti a tenere ancora segreta la loro relazione perché sono stati pizzicati insieme, pare nel backstage di un concerto di Bono a Los Angeles, il 13 novembre. I due erano in compagnia di Cindy Crawford e del marito Rande Gerber. Altre fonti hanno comunque comunicato che la relazione di Pitt e de Ramon «non sarebbe esclusiva», anche se lei «ha una grande personalità e a Brad piace passare del tempo con lei». Se in futuro dovessero essere confermate le varie testimonianze, ancora è impossibile saperlo. Ma, per ora, tra i due non sembra esserci «niente di serio».