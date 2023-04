Brad Pitt vende la casa infestata dai fantasmi condivisa con un anziano, il prezzo è da capogiro. Ecco perché

Brad Pitt in versione agente immobiliare, dal grande fiuto. La grande villa di Hollywood dove ha vissuto per 30 anni, anche insieme all'ex moglie Angelina Jolie e ai sei figli, è stata venduta alla cifra record di 40 milioni di dollari, quando l'attore, nel 1994, la pagò 1,7 milioni di dollari, comprandola da Cassandra Peterson, attrice icona dell'horror, nota come Elvira.

Cobra velenoso spunta in cabina di pilotaggio, panico sull'aereo: l'atterraggio d'emergenza. «Ho sentito qualcosa di freddo sui fianchi»

Magione di lusso con almeno 20 stanze, che Brad Pitt ha continuato ad ingrandire nel corso degli anni, ed in cui ha continuato a vivere nonostante fosse stato informato che la casa era infestata dagli spettri. O almeno questo è quello che Elvira gli raccontò, secondo quanto scrive People. Sapeva che «molte cose strane erano successe nella casa da quando vi ci eravamo trasferiti. E lui ne era entusiasta. Pensava fosse molto figo», ha riferito l’attrice.

Secondo il racconto di Elvira, nella casa avrebbe visto un fantasma seduto al pianterreno davanti al camino e una persona che fluttuava sul fondo della piscina nuotando in tondo, al punto che fece venire un sacerdote per un esorcismo.

La villa, costruita nel 1910 da un magnate del petrolio, negli ’60 fu abitata da Mark Hamill, l’attore di Star Wars, che se ne andò dopo che il suo compagno di stanza si tolse la vita, poi fu trovata morta un’artista dello Ziegfield Follies nella piscina, infine arrivò Elvira.

L'attore, inoltre, per almeno 15 anni ha vissuto con un inquilino anziano nella proprietà, perché quando acquisì una parte della casa per ingrandirsi, permise all'allora 90enne di rimanere a viverci fino alla morte che avvenne 15 anni dopo. E forse anche lui è rimasto come presenza in quella casa.