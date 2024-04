Britney Spears, la tinta dei capelli è un disastro: «La odio, devo sistemarla il prima possibile»

Britney Spears, ormai da qualche tempo, fa parlare di sé più per i suoi video osé sui social che per la sua musica.

La popstar, per i suoi balletti con tanto di coltelli e slip abbassati all'inverosimile, ha fatto spesso preoccupare i suoi fan che, più di qualche volta, si sono chiesti quale fosse il suo reale stato di salute. In un recente video pubblicato su Instagram e, poi, cancellato, Britney racconta di essersi tinta i capelli ma di avere sbagliato colorazione e di voler sistemare il tutto il prima possibile.

Lo sfogo di Britney Spears

Britney Spears, come riporta PageSix, aveva pubblicato un video (poi, rimosso) sul proprio profilo Instagram, in cui spiegava: «Non sono mai stata molto brava con la cura di me stessa.

Non mi faccio le unghie da due mesi e ho fatto il mio primo trattamento laser per il viso solo una settimana fa. Mi ha fatto un po' male, però, non sono una fan dei peli, per questo ho deciso di farlo. Per quanto riguarda i capelli, ho sempre desiderato che fossero biondi e anche un po' bianchi e... beh, me li sono tinti e li odio, non mi piacciono proprio! Sono diventati troppo chiari quindi li devo sistemare il prima possibile!».

La vita di Britney Spears

Britney Spears ha avuto una vita molto tormentata segnata da grossi problemi con alcol e droga e da un processo in cui erano coinvolti anche alcuni familiari durato anni. I suoi fan sanno che ha sofferto molto e in un vecchio post Instagram, la cantante scrisse: «Sappiate solo che la mia vita non è perfetta come sembra... A chi mi segue, sappiate che non sarete mai soli».