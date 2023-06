Can Yaman non è più single, la nuova (presunta) fidanzata dopo Diletta Leotta è sempre italiana: ecco chi è

Can Yaman, dopo Diletta Leotta, ha ritrovato l'amore? Secondo le indiscrezioni che circolano in rete sì. L'attore turco, come si legge su Dagospia, starebbe frequentando una giovane ragazza di Milano lontana dalle luci dello spettacolo ma molto seguita sui social (la sua pagina vanta oltre 14mila follower). La (presunta) nuova fiamma del 34enne si chiama Giorgia Colombo. Segni particolari: bellissima, biondissima e sensualissima, Giorgia (che dovrebbe essere del segno del leone) è un interior designer.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa liaison che sarebbe sbocciata da poco. Per ora nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Can Yaman, tuttavia Can e Giorgia sarebbero stati avvistati diverse volte per le vie di Milano. C’è chi parla di una frequentazione ai suoi inizi e chi afferma, invece, che la storia andrebbe avanti addirittura da dicembre. Ovviamente parliamo (per ora) di rumors, e su Can Yaman ce ne sono stati diversi in questi anni: si spettegolò di una relazione con l’attrice connazionale Demet Ozdemir e anche con Francesca Chillemi, gossip che Can si era prodigato subito a smentire.