Matrimonio per Caparezza, sposo a Barletta con la compagna storica Albina

Matrimonio per Caparezza. Il 49enne cantante molfettese – all’anagrafe Michele Salvemini – è convolato a nozze con la storica compagna Albina, originaria di Barletta, dove i due hanno celebrato.

Poi festa all'Eremo club, dove è iniziata la carriera del cantautore. Un manifesto con i due sposi in versione fumetto e un gioco di parole immediatamente comprensibile per chi vive a Bari e dintorni: "Felici ma trimoni" è anche il titolo di una canzone di Caparezza.

La cerimonia civile e e blindatissima, si è svolta nella Sala Rossa del castello svevo alla presenza dei parenti e degli amici più stretti. Dopo la cerimonia, la coppia si è diretta a Molfetta – città in cui Caparezza è nato – per una festa in programma in un locale della zona.

Le pubblicazioni

Le pubblicazioni risalgono allo scorso luglio e le voci giravano in città già da qualche giorno, ma adesso finalmente il grande giorno è arrivato. Il luogo prescelto per il matrimonio civile è la Sala rossa del Castello. A convolare a nozze con l'artista molfettese è la sua storica fidanzata barlettana.