Carlo Conti: «Passione per le donne? Non le ho mai contate. Poi è arrivata Francesca»

I migliori anni (tornato in tv il venerdì in prima serata su Raiuno per ripercorrere il meglio dei 70, 80 e 90 e i primi anni del Duemila) di Carlo Conti? Quando a 23 anni ha mollato il posto fisso in banca per andare a lavorare in radio, poi fare il dee-jay. Ma nessuna "Vita spericolata":

«Bevevo solo acqua. Così potevo essere sempre molto lucido per vedere le ragazze più carine in posta»

Al settimanale Gente, Carlo Conti ha confessato che la sua grande passione sono state le donne?

«Sì, se devo essere sincero sì. Ora che ho appeso la passione al chiodo, lo posso dire».

Carlo Conti e la passione per le donne

Ma quante donne avrà mai avuto in carriera? Domanda senza risposta. Almeno ufficiale:

«Mica glielo dico. Non sono mai stato uno che si vantava dei flirt, neppure con gli amici al bar. Magari l’hanno scoperto dopo perché gliel’hanno detto le ragazze. La riservatezza per me è una forma di rispetto».

Poi è arrivata sua moglie. Un amore incredibile: «Ci conosciamo dal 2002 ed è stata una storia tira e molla. Ogni tanto io prendevo la tangente e lei giustamente spariva. Ma un certo momento ho sentito il bisogno di fermarmi. E fortunatamente Francesca mi ha dato l’ultima occasione».

A fare la differenza il lavoro, la carriera, la voglia di condividere qualcosa con un'altra persona. «E poi il buon Dio ci ha dato un figlio e così la famiglia è diventata completa».

Domanda di Gente: Non si fa mai fotografare con sua moglie e vostro figlio. Perché?

«Il bambino è bene che faccia il bambino. E se mettiamo una foto sui social con lui, gli copriamo il viso. Per il resto, facciamo una vita normale, andiamo al supermercato, frequentiamo la stessa gente di sempre: ci piace così».

Dopo Amadeus, Carlo Conti potrebbe mai tornare a condurre il Festival di Sanremo? «Magari dovessero richiedermelo, mi metto seduto a tavolino e capisco: se ho le idee dico di sì, altrimenti no».