Carolina Stramare e Antonino Spinalbese stanno insieme, l'indizio social non lascia dubbi: «Lui le ha presentato Luna Marì»

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese fanno sul serio. Dopo settimane di silenzio a seguito di un avvistamento insieme, i due hanno riacceso i gossip postando delle foto nello stesso posto. Carolina ha condiviso sul suo profilo degli scatti in cui si trova in un noto locale siciliano, stessa cosa che ha fatto Antonino, proprio nello stesso locale e in compagnia della piccola Luna.

Secondo i follower, quindi, i due si sarebbero incontrati volontariamente e Antonino avrebbe fatto conoscere Luna a Carolina, il che fa anche pensare che le cose tra la coppia siano serie. Carolina e Antonino sembrerebbero non avere intenzione di nascondersi dopo essere stati sorpresi fuori da un locale di Milano mentre si scambiavano delle tenere effusioni.

Antonino non ha ancora detto nulla sulla presunta frequentazione. Reduce dal Grande Fratello Vip, dove ha avuto diversi flirt, sembrava stesse nascendo qualcosa con Ginevra Lamborghini, ma la loro storia si sarebbe interrotta proprio a causa (presumibilmente) dell'incontro con l'ex Miss Italia.