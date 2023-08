Carolina Stramare esce allo scoperto con il nuovo fidanzato calciatore: ecco chi è

Carolina Stramare, ex miss Italia e modella, è uscita allo scoperto. Nelle ultime ore, la modella ha condiviso una foto nelle sue Instagram stories dove la si vede in ascensore insieme ad un calciatore del Torino, intento a darle un bacio sulla testa. Lo scatto che ha scatenato il gossip arriva dopo uno scambio di like e commenti tra i due su Instagram che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere di chi si tratta.

Si tratta della punta del Torino, Pietro Pellegri, che in passato è stato fidanzato con Victorija Mihajlovic, figlia dell'allenatore Sinisa.

L'attuale relazione tra la modella e il calciatore è stata confermata dalla stessa Carolina Stramare attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Un semplice selfie in ascensore con l'aggiunta di una scritta «ciao» a corredo e un cuore nero è riuscito a fare impazzire i fan.

In passato l'ex Miss Italia era stata legata anche a Dusan Vlahovic. Si parlò molto della loro storia d'amore fino a quando il serbo dalla Fiorentina era passato alla Juventus.