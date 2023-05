Cecchi Paone sposa Antolini, l'annuncio: «Voglio adottare la figlia di Simone, lei mi chiama zio». Il compagno: «La mamma non è pronta»

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini presto sposi. Il divulgatore scientifico, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, è intenzionato a mettere su famiglia con il suo giovanissimo compagno. Ospiti del salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 i due ex naufraghi ieri hanno confermato ancora la volontà di volersi unire in matrimonio. Il motivo è principalmete legato alla figlia di Antolini. La coppia infatti dichiara di voler dare stabilità alla piccola Melissa, che ad agosto compirà 5 anni. «Lei mi chiama zio, io vorrei poterle dare certezze affettive che già le do, ma se vorrà anche economiche per fare tutto questo però c'è bisogno che noi ci si sposi»

Alessandro Cecchi Paone: «Sposerò Simone Antolini all’estero per adottare sua figlia Melissa»

Cecchi Paone e Antolini presto sposi

Nessuna data ancora scelta, però Cecchi Paone ha detto di voler procedere, per prima cosa, con l’unione civile (l’unica possibilità che hanno le coppie omosessuali in Italia) il prima possibile.

Simone Antolini, la confessione all'Isola: «Melissa è mia figlia». E Cecchi Paone lancia un appello: «Adottiamola»

La figlia di Simone

La bimba vive con loro due ed è serena, parola di papà Simone. La mamma della piccola, tra vari impegni lavorativi, riesce a vederla un limitato numero di volte al mese. Nonostante ciò, Simone ha detto che la sua ex compagna non sarebbe ancora totalmente pronta all’idea dell’adozione di sua figlia, anche se, effettivamente, Melissa oramai vive quotidianamente con il suo papà e Alessandro.

È di qualche giorno fa inoltre un’intervista rilasciata a “Nuovo tv” in cui Cecchi Paone aveva annunciato che, oltre all’unione civile in Italia, lui e il compagno avrebbero presto avuto una vera e propria cerimonia di nozze all’estero. In questo modo, infatti, l’opinionista televisivo potrebbe ottenere il diritto di adottare Melissa, sempre quando la mamma sarà pronta.