Cecilia Rodriguez, addio al nubilato scatenato in Andalusia: Belen e il piatto “hot” a sorpresa

Cecilia Rodriguez, addio al nubilato hot in Andalusia con sorpresa sul piatto. Insieme a Belen e tanti altri amici, Cecilia è volata nel sud della Spagna per festeggiare l'addio al nubilato in attesa del matrimonio con Ignazio Moser, nozze programmate per il 30 giugno prossimo.

Una Cecilia decisamente scatenata fin dall'arrivo all'aeroporto, con un velo da sposa già esibito prima di salire sul van che ha portato tutto il gruppo nella location scelta, come lo sono gli amici invitati al super party ribattezzato "Cechu se va a casar". Una festa che inevitabilmente regala, come dire, anche risvolti piccanti.

La festa di Cecilia Rodriguez e il dettaglio hot

Cecilia Rodriguez stessa, dimostrando ampie dosi di auto-ironia, ha postato in una stories di Instagram con gli scherzi a cui viene sottoposta, tra questi anche il wurstel decisamente... hot dalla forma inequivocabile che le è stato preparato appositamente per l'occasione. Non solo, nella villa bellissima che ospita l'intera comitiva, si susseguono canti e balli con anche una scatenata Belen che sembra aver ritrovato il sorriso.

Cecilia Rodriguez, la data del matrimonio con Ignazio Moser

Inizia il countdown: manca pochissimo al 30 giugno, il giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diranno il fatidico «sì» dopo sette anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio ad ottobre 2022.

Cecilia e lo stress da matrimonio: come sta

Nella giornata del 20 maggio, la futura sposa si è dedicata alla scelta degli abiti per i suoi nipotini, Santiago e Luna Marì, mentre questa mattina si è recata nello studio Jo Malone London per la scelta delle bomboniere. Tuttavia, nelle ultime ore però la sorella di Belen ha spiegato ai suoi follower di Instagram che il suo corpo non riesce a sopportare lo stress.

«Eccomi qui. Sono malata, ho appena misurato la febbre ma sono malata - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -. Ho preso una tachipirina e spero vada via tutto presto perché domani è un giorno davvero importante. Devo dire che mi dispiace perché è un periodo davvero bello e felice della mia vita ma sono molto stressata. Il mio corpo evidentemente non regge tutto questo stress. Da questo punto di vista forse sono un po' delicata».