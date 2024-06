Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser all’addio al celibato a Ibiza non pensa che alla sua futura sposa: «Grazie di esistere»

Il grande giorno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicina. La data del matrimonio è fissata per il 30 giugno 2024 nella villa medicea La Ferdinanda, nel borgo di Artimino, con Belen damigella d'onore della sposa e Carlo e Francesca Moser, fratello e sorella di Ignazio, come testimoni dello sposo. Nel frattempo, i futuri marito e moglie si sono organizzati per festeggiare gli ultimi giorni prima del matrimonio. Cecilia è tornata dal suo addio al nubilato in Andalusia e Ignazio è partito per il suo addio al celibato a Ibiza con alcuni suoi amici.

Nulla da temere per la giovane Rodriguez perché Moser ha occhi solo per lei e il suo pensiero è rivolto alla sua futura moglie.

La dedica di Ignazio

Ignazio Moser è sempre più innamorato di Cecilia Rodriguez e anche durante il suo addio al celibato non fa atro che pensare alla sua futura moglie.

L'ex GfVip ha condiviso alcuni momenti della sua vacanza con gli amici ad Ibiza, e tra questi spunta anche una dolcissima dedica di Moser a Cecilia.

Al karaoke suonava “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti e gli amici di Ignazio, tra cui anche Andrea Damante (che ha rivisto la sua ex Elisa Visari, anche lei a Ibiza) e Marco Cartasegna, iniziano a cantarla a squarciagola. L'influencer e imprenditore impugna il telefono e inizia a registrare una storia Instagram dedicata totalmente alla sua futura moglie, Cecilia Rodriguez: «Grazie di esistere!», ricondivisa poi dalla sorellina di Belen.