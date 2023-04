Cecilia Rodriguez e quel gesto che indigna i fan: «Non ti fa schifo?»

Riempita di critiche. Non ha fatto un figurone la sorella di Belen Rodriguez che, arrivata da qualche ora a Los Angeles per partecipare al Coachella festival è stata già criticata dagli haters. Perchè? Il motivo è legato all'ultimo post che Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram. Total look Hinnominate, con gonna e giacca fluo, la compagna di Ignazio si è fatta immortalare mentre sorride ed è entusiasta. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan: Cechu salta sulle lenzuola pulite con le scarpe da ginnastica sulle lenzuola pulite. I follower, indignati dal gesto, hanno commentato sotto il post senza risparmiarsi.

Pioggia di commenti al veleno per il gesto di Cechu. «Con le scarpe sul letto non si può vede» si legge, e ancora: «Le scarpe no! Anche se le lenzuola le cambieranno! Non si può proprio vedere! », «questo accade quando la roba non è la loro e soprattutto non la lavano loro». Innumerevoli i commenti in cui in molti esprimono disapprovazione per Cecilia e la invitano a portare più rispetto: «Ma non ti fa schifo dormire dove ci sei salita con le scarpe!!», «salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perchè hanno 2 soldi si sentono i padroni», «a mancanza di rispetto per chi dopo di lei , per lavoro, è impiegato nella pulizia della stanza, fa capire nettamente il livello di educazione anche vs i futuri ospiti», «Che tristezza, fanno due soldi e si credono le star.», «Poco rispettosa o poco igienica».