Cecilia Rodriguez, outfit da 10.000 euro ai Premi Platino: «Poteva indossarlo qualcuno con più classe»

Cecilia Rodriguez nelle scorse ore è volata in Spagna, più precisamente a Madrid dove ha presenziato ai Premi Platino, un evento in cui vengono premiati i prodotti televisivi e cinematografici ispano-americani.

La sorella di Belen Rodriguez ha attirato l'attenzione di tutti i presenti perché ha sfoggiato un look super sexy e anche... super costoso! Sui social alcuni follower hanno commentato in modo negativo il vestito di Cecilia che, invece, è stato molto apprezzato da fotografi e altri influencer.

Abito lungo, nero, attillatisimo con uno spacco vertiginoso, trasparenze super sexy che non lasciano nulla all'immaginazione e scollo profondo sulla schiena. Era vestita così Cecilia Rodriguez e si stima che il suo outfit abbia un valore complessivo di 10.000 euro se si pensa che solamente l'abito, dello stilista norvegese Peter Dundas (che ha vestito star del calibro di Beyoncé e Kim Kardashian) costa 1.640 euro.

Gli acessori che Cecilia ha abbinato all'abito erano dei sandali gioiello e una pochette nera. I gioielli scelti per la serata, invece, possiedono un valore complessivo di 7.300 euro.

Ovviamente, sotto il post che Cecilia Rodriguez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram non sono mancati i commenti dei fan. Alcuni si complimentano per la bellezza dell'influencer, altri, invece, hanno scritto: «Sui siti cinesi trovi lo stesso vestito a 12 euro, ma va bene lo stesso», oppure «Per me questo vestito lo avrebbe potuto indossare qualcuno con più classe».