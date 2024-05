Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da Cattelan, gli spoiler del matrimonio: l'addio al nubilato, la location da sogno, l'abito della sposa, gli invitati vip, damigelle e testimoni

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti stasera in tv, lunedì 27 maggio, da Cattelan. Secondo appuntamento con il nuovo show di Rai 2 "Da vicino nessuno è normale", tantissimo gli ospiti che arriveranno oggi in studio tra loro anche i futuri sposi, scopriamo dunque qualcosa in più sul matrimonio della coppia.

Cecilia Rodriguez, l'addio al nubilato senza freni

Il 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronunceranno il loro Si lo voglio. In attesa della data, tanto attesa e tanto rimandata, lì'influencer intanto si è scatenata all'addio al nubilato per lei organizzato dalla sorella Belen e dalla cognata Debora Togni e da alcune amiche.

Meta scelta, l'Andalusia. Parrucche colorate, occhiali a forma di cuore, micro-bikini (bianco e col velo per lei) e t-shirt personalizzate con la scritta "Chechu se va a casar": l'addio al nubilato dell'influencer, documentato sui social da Belen, da mamma Veronica e dalle sue amiche, è stato un inno al divertimento. La showgirl ha anche deliziato i follower con un balletto sensuale e ancheggiante a favor di obiettivo.

La data delle nozze di Cecilia e Ignazio

Cecilia e Ignazio si sposeranno, dopo 7 anni di fidanzamento, il prossimo 30 giugno in Toscana. La location scelta è Artimino, in provincia di Prato.

È un borgo medievale murato posto in cima a un colle del Montalbano, conosciuto per le numerose testimonianze archeologiche, storiche e artistiche che accoglie, ma soprattutto per la presenza di una delle più importanti Ville medicee che punteggiano la Toscana.

La location da sogno

La tenuta di Artimino non è nuova a matrimoni vip e come sempre vige la riservatezza. La coppia vive a Milano e ha scelto villa La Ferdinanda dopo aver fatto un sopralluogo. «Cecilia e Ignazio avrebbero potuto scegliere tra migliaia di destinazioni – scrive Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano in un post – ma hanno scelto noi.

Nota anche come “villa dei cento camini”, costruita nel 1596 per volere di Ferdinando I dei Medici su disegno di Bernardo Buontalenti e riconosciuta patrimonio UNESCO nel 2013. La Villa è un'esempio maestoso dell'architettura dei primi del '600: sono ancora oggi ammirabili molti degli elementi originari, come gli affreschi, le pavimentazioni, i camini in pietra serena e alcuni resti del Barco Reale, l'antico muro che cingeva la proprietà di caccia della famiglia de'Medici.

L'abito da sposa

Con una serie di storie Instagram registrate nel quartier generale di Atelier Emé a Verona, Cecilia Rodriguez ha condiviso con i fan i primi spoiler sul matrimonio con Ignazio Moser. L'abito da sposa sarà sicuramente regale e non sarà uno solo. Aveva parlato di uno stile bucolico nelle scorse interviste e ora si mostra su Instagram nell'atelier del brand nella sede di Verona. La scelta dello stilista era abbastanza prevedibile visto che nelle ultime sfilate di Atelier Eme l'influencer era una delle indossatrici di punta. Le scarpe invece saranno delle Casadei.

Damigelle, testimoni e invitati

Belen Rodriguez, sorella della futura sposa, sarà la damigella d'onore e Santiago De Martino porterà le fedi insieme alla sorellina Luna Marì Spinalbese. «Abbiamo scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze... La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina, rappresenta l'unione dei nostri due mondi», ha raccontato l'influencer. «La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo duecento - ha spiegato Cecilia Rodriguez - I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio migliore amico; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella».