Chanel Totti: «Capito una volta sola, sta a te cogliere la chance». Il mistero del messaggio su Instagram

Chanel Totti nelle sue ultime storie Instagram ha postato una frase alquanto criptica e i suoi numerosi follower si sono subito chiesti se non fosse riferita a qualcuno in particolare. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti posta molto spesso storie in cui lascia intendere di essere impegnata, ma il suo cavaliere continua comunque a rimanere misterioso.

Chanel infatti, nonostante sia molto seguita, è anche molto riservata.

Nella sua ultima storia Instagram, Chanel Totti ha postato la frase: «Capìti una volta sola. Dopodiché sta a loro saper sfruttare la chance».

Il pensiero è preso da una pagina che si occupa di oroscopo e segni zodiacali (Chanel è del segno del Toro, è nata infatti il 13 maggio del 2007). Secondo i suoi follower, Chanel non ha postato a caso la frase, ma era un messaggio per qualcuno, anche se, al momento, non è dato sapere chi.

Intanto, la figlia di Totti e Ilary si gode la vita da adolescente, tra balletti, TikTok e selfie che poi posta sul proprio profilo.

Chanel Totti avrebbe vissuto in modo tranquillo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e anzi, secondo voci vicine alla famiglia (confermate poi dalle storie che Chanel posta su Instagram), avrebbe anche un ottimo rapporto con Noemi Bocchi.

Recentemente, Totti, Chanel, Isabel e Noemi si sono concessi una breve vacanza a Madonna Di Campiglio, località di montagna in Trentino Alto-Adige.