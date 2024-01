Chanel Totti, Cristian Babalus fa serata in discoteca con Alessandro Basciano. Fan preoccupati: «Lei dov'è?»

Cristian Babalus e Chanel Totti sono tornati solo qualche giorno fa dalla loro vacanza indimenticabile a Sharm el-Sheikh dove hanno festeggiato il Capodanno insieme. La coppia è sempre apparsa molto affiatata e, nonostante gli impegni lavorativi di lui e quelli scolastici di lei, i due hanno sempre trascorso molto tempo insieme, sia in giro per il mondo che a casa di lei, dove ormai è ben inserito e fa parte della famiglia.

Ieri sera, venerdì 12 gennaio, tuttavia, Cristian ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui appariva felice e sorridente in una discoteca, insieme ad Alessandro Basciano e i fan si sono subito chiesti il motivo dell'assenza di Chanel.

L'assenza di Chanel

Cristian Babalus ha trascorso una divertente serata in discoteca insieme ad alcuni amici al Jolie Club, una famosa discoteca di Roma dove Alessandro Basciano spadroneggiava al banco del Dj set.

Il fidanzato della figlia di Francesco Totti ha condiviso alcune stories in compagnia di Alessandro, ma di Chanel nessuna traccia. Cristian potrebbe essersi concesso una serata con amici e buon divertimento, mentre la sua ragazza sarà stata insieme alle amiche. La giovane non ha pubblicato nulla sui suoi social, attirando l'attenzione e i sospetti su una crisi tra i due: come sarà andata davvero? La preoccupazione dei fan è che Basciano - dati i precedenti, con i tradimenti alla ex Sophie Codegoni denunciati da quest'ultima - possa portare Babalus sulla cattiva strada.