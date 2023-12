Chanel Totti principessa delle nevi con il look "rubato" a mamma Ilary Blasi: il prezzo dell'outfit è da capogiro

Chanel Totti è la principessa delle nevi a Saint Moritz: capelli lisci biondi, occhiali da sole a nascondere il viso e atteggiamento da diva che ha ripreso da mamma Ilary. Il weekend con Cristian Babalus è stato da sogno, con gite fuoriporta e spa termali sotto le stelle, mamma e figlia hanno trascorso dei momenti indimenticabili.

In molti hanno notato come Chanel, di 16 anni, stia percorrendo le orme di Ilary Blasi, anche nello stile. Nell'ultima foto pubblicata sui social, la figlia di Francesco Totti ha mostrato un completo che i fan più attenti avevano già visto nell'armadio di mamma Ilary.

Chanel Totti ha indossato una tuta orsetto color biscotto per far fronte alle temperature motlo basse a Saint Moritz, che ha ricordato molto il look scelto da mamma Ilary durante il suo viaggio a Londra con Bastian Muller e la piccola Isabel (che in pochi giorni ha visto la capitale inglese e New York sotto la neve).

La borsa scelta è ovviamente una Chanel, il cui prezzo supera i 1200 euro, mentre le sneakers ai piedi (sempre Chanel) possono arrivare fino a 1000 euro.

Chanel si appresta a diventare un'icona di stile, proprio come la mamma.