Chanel Totti, profilo TikTok rubato (di nuovo): «Segnalate, non sono io»

Chanel Totti è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram dove, in questi mesi ha raccontato con foto, video e reel, il suo amore per il fidanzato Cristian Babalus. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, però, utilizza i suoi social anche per comunicare con i suoi follower ai quali, nelle scorse ore, ha rivolto un appello per quanti riguarda il suo account di TikTok.

Chanel Totti, come ogni adolescente che si rispetti, ha vari profili social attivi ma quelli che utilizza maggiormente sono Instagram e TikTok.

Il secondo, poi, fino a qualche tempo fa, era il suo preferito e, infatti, chi la segue da più tempo si ricorderà di quando postava i video dei balletti con papà Francesco Totti. Poi, però, quel profilo le è stato hackerato e Chanel, dopo averlo comunicato ai suoi follower su Instagram, ne ha dovuto attivare un altro.

Ecco che ora si è ripresentato lo stesso problema: la secondogenita di Ilary Blasi ha segnalato nelle sue storie Instagram qualcuno che finge di essere lei. Chanel ha scritto: «Segnalate grazie, non sono io». Sicuramente i suoi fan, che la seguono sempre con molto affetto, ascolteranno il suo appello.