Chanel Totti risponde alle critiche sui ritocchini (citando Elenoire Ferruzzi): «Non voglio somigliare a voi, facce di...»

Che Chanel Totti sia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, in una diretta Instagram ammise di voler fare dei ritocchini non appena compirà la maggiore età. Tuttavia sui social c'è già chi la accusa di essere poco naturale, abusando di filtri e trucchi. Chanel ha deciso di rispondere a queste critiche con un TikTok in cui, servendosi della voce di Elenoire Ferruzzi, dice: «Perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e».

Chanel Totti risponde alle critiche

La figlia di Francesco Totti ha utilizzato una frase dell'ex concorrente del Gf Vip per ribadire la sua posizione, sebbene con termini piuttosto coloriti. Chanel ritiene che un "ritocchino" non sia da stigmatizzare, prendendosela con quei follower che l'avevano punzecchiata nei giorni scorsi. Secondo quanto riporta ThePipolGossip, la 15enne in passato ha affermato di voler fare una punturina alle labbra quando sarà maggiorenne. Chissà cosa ne pensano mamma e papà.

Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti

Cristian Totti, invece, non ha mai amato apparire sui social. A differenza della stragrande maggioranza dei ragazzi della sua età, pubblica poche foto, non ama apparire e preferisce tenere per sé le vicende più personali. Sarà per questo che ha stupito la foto insieme alla sua fidanzata Melissa Monti. I due - raccontano i bene informati - si frequentano da mesi ma solo un mese fa sono apparsi insieme quando lei lo ha accompagnato alle partite che Cristian disputa abitualmente con il settore giovaniel della Roma.

Lei è un'attrice che ha preso parte a film come "La grande bellezza" e fiction come "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore". Nelle scorse ore la foto allo specchio che ha fatto rapidamente il giro del web. Ma Cristian vuole continuare a vivere la sua prima vera storia d'amore nella riservatezza. Anche perché di attenzioni mediatiche la sua famiglia ne è già piena.