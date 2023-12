Chanel Totti, selfie allo specchio a 16 anni: la borsa è timeless. Ecco quanto costa

Ormai anche Chanel Totti, che porta il nome della maison francese, non rinuncia al fascino retrò di queste borse. La figlia di Ilary Blasi e Totti, attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato un altro modello della sua personale collezione. La 16enne ha pubblicato alcune foto attraverso un post sul suo profilo Instagram dove si mostra in posa davanti allo specchio con un giubbotto da baseball con ricamo imbottito in tessuto verde, leggings e felpa nera e una borsa di Chanel.

Con un selfie davanti allo specchio, Chanel Totti ha voluto immortalare parte del suo look. Protagonista dell'outfit è una borsa nera di Chanel, modello Coco Handle, realizzata in pelle caviar trapuntata a formare i classici rombi che caratterizzano la maggior parte degli accessori della maison.

Oltre a tracolla, la borsa ha anche un manico in pelle e non manca la chiusura con logo a doppia C. Il prezzo della borsa è in media di 5.200 euro.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che ha pubblicato la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. «Sembri tuo padre al femminile», ha scritto un follower. E ancora: «Sei bellissima come mamma e papà. Mi piace moltissimo il tuo stile, sportivo e chic».