Chanel Totti, la foto social con la t-shirt che fa discutere: il significato nascosto

Chanel Totti, 17 anni, cambia le carte in tavola e sceglie di giocare con le parole nel suo look. Un modo di essere autentico e non banale: la figlia di Ilary Blasi e Totti ha scelto un approccio fuori dagli schemi indossando una t-shirt total black con una scritta bianca che esprime un messaggio importante. Una frase che non è passata inosservata. Nelle sue Instagram stories Chanel ha condiviso uno scatto che la ritrae di spalle (dove la scritta sulla t-shirt è palesemente visibile) mentre gioca con il suo cane in giardino.

Il messaggio

«Girls don't dress for boys», che tradotto significa «le ragazze non si vestono per i ragazzi». È questa la frase scritta sulla t-shirt che ha scelto di indossare Chanel Totti.

Un messaggio che esprime un concetto forte e ricco di significato: una donna libera deve decidere per sé e non rispondere ai comandi (anche nello stile), non si deve vestire per piacere agli altri ma deve indossare ciò che più riesce a farla sentire a suo agio. La libertà è infatti un'attitudine che senti dentro e Chanel Totti in questo caso, ha voluto dar voce a questo concetto indossando una t-shirt che va oltre il look indossato da molte sue coetanee in scarpe candide tutte uguali e magliette mini da mostrare ai ragazzi per titillarne i feromoni. La t-shirt over indossata dalla 17enne è firmato dal brand romano Niki Nika: modello Camilla realizzato a mano e su misura. Il prezzo del capo è di 180 euro al quale Chanel ha abbinato sneakers firmate New Balance.

Ilary e Totti, affidamento congiunto

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la clamorosa rottura, sono riusciti ad ottenere l'affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La prima ordinanza emessa dal giudice del tribunale di Roma, incaricato della separazione giudiziale dice che i due più grandi si alterneranno a casa del padre e della madre, mentre per la piccola avrà un calendario con i giorni esatti in cui dovrà stare con la mamma o il papà.