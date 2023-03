Chanel Totti cambia look, la trasformazione nel salone più amato da mamma Ilary: sempre più sulle sue orme

Il nuovo look di Chanel Totti accende nuovamente i riflettori sulla 15enne, sempre più simile a mamma Ilary Blasi. Le due, ormai è chiaro, condividono la passione per l'estetica e il mondo beauty. E la giovane figlia di Francesco Totti e della conduttrice dell'Isola dei Famosi, sempre molto attiva sui social network, ha voluto rendere tutti partecipi del suo nuovo taglio di capelli, sulle orme di mamma Ilary.

La giovane influencer ama condividere con i suoi follower il look del giorno e i cambi di stile. Chanel Totti ama stare al passo con le nuove tendenze quando si tratta di moda e bellezza, facendo attenzione a ogni minimo dettaglio, proprio come la madre. Ma un altro dettaglio accomuna mamma Ilary e sua figlia: il parrucchiere. Entrambe infatti si affidano alle sapienti mani del salone preferito da Ilary Blasi, capace di trasformare le loro capigliature con maestria.

Da sempre Ilary Blasi cura la capigliatura per le occasioni importanti, ma anche per la vita di tutti i giorni, sempre e solo nello stesso salone. La sua hair stylist di fiducia, colei che riesce sempre a soddisfare le sue esigenze relative ai capelli, è Alessia Solidani. Un rapporto che si è cementificato nel tempo, facendole diventare anche grandi amiche. Tanto che, la parrucchiera di fiducia, è spesso stata chiamata in causa dal gossip per scoprire alcuni dettagli, prima sulla separazione con il Pupone e, poi, per la nuova storia d'amore con l'imprenditore Bastian Muller. E sembra proprio che sia stata l'hair stylist a giocare il ruolo da cupido tra i due...

Francesco Totti, infatti in più occasioni, ha puntato il dito contro Alessia Solidani, ma lei non è mai voluta uscire allo scoperto per non compromettere il rapporto con l'amica. E, adesso, anche Chanel non ha dubbi su quali esperte mani possano renderla felice quando si tratta di dare un cambio al look.

Forse complice l'arrivo della bella stagione, Chanel ha optato per un cambio radicale. E così la folta chioma bionda della 15enne da liscia è diventata riccia. Un cambiamento che la giovane non poteva non condividere sui social, mostrando a tutti quanto stia bene con il nuovo taglio.