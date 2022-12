Charles Leclerc single, l'annuncio del pilota sui social: «Io e Charlotte ci siamo lasciati, rispettate la sua privacy»

Il 2022 fa secca un'altra coppia illustre. Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. Ad annunciarlo, anticipando le riviste scandalistiche, è stato lo stesso pilota della Ferrari. «Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e resteremo buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo», si legge nella storia su Instagram.

Anche l'ormai ex fidanzata di Leclerc ha informato i suoi follower sulla rottura: «Io e Charles abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme, con un sacco di ricordi. È una persona fantastica e gli auguro il meglio. Perfavore rispettate la nostra decisione e la privacy».

Charlotte Siné è stata per anni la compagna di Charles Leclerc. Dal 2019, per la precisione. Lo ha accompagnato in giro per il mondo, aspettandolo sotto al podio con gli occhi lucidi a ogni suo successo. La 21enne e il pilota erano una delle coppie più apprezzate nella Formula 1 e sui social, dove si scambiavano tenere dediche d'amore. Entrambi sono nati e cresciuti nel Principato di Monaco. Lei studia architettura ed è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, cioè la più antica società del Principato che gestisce tutto il settore dell'intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi. La scorsa estate erano stati insieme in vacanza in Sardegna, mostrandosi allegri e innamorati come sempre. Poi la rottura, ma il motivo non è ancora chiaro. C'è già una terza persona tra di loro?