Cher, a 76 anni ha un nuovo compagno di 40 anni più giovane: «L'amore non conosce la matematica»

La cantante americana Cher è finalmente uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato di ben 40 anni più giovane. Si tratta del produttore musicale Alexander Edwards (A.E), 36 anni, ex della modella e attrice Amber Rose da cui ha un figlio di nome Slash.

Condividendo una foto di Alexander sul suo account Twitter, che vanta quattro milioni di follower, Cher ha lanciato la bomba, scrivendo: "Alexander" seguita da un cuore rosso, mandando in delirio i fan. La scorsa settimana, la coppia era già stata avvistata e fotografata mentre si teneva per mano in un ristorante di Hollywood, scatenando le speculazioni su una possibile frequentazione, ad oggi confermata pubblicamente.

Cher, si è presa del tempo per rispondere ai vari tweet di parecchi fan preoccupati, dispensando frasi da baci perugina e rassicurando i propri follower sul fatto che non sia nata ieri e che il 36enne la renda effettivamente felice. Una fan, @Georgette Hohl, ha espresso le sue preoccupazioni per la leggendaria cantante, rispondendo al tweet: «Non sono sicura di come mi sento in questa situazione. Sono una fan da così tanto tempo che ho dei sospetti sulle sue intenzioni nei tuoi confronti. Sappiamo che sei favolosa e sono sicura che la tua cerchia ristretta continuerà a coprirti le spalle».

Un altro utente twitta: «Voglio che tu sia felice, ma non che lui si approfitti di te!!!».

Saltando in difesa della sua storia d'amore appena nata, Cher ha risposto: «Come tutti sappiamo... non sono nata ieri, e quello che so per certo... non ci sono garanzie. Ogni volta che si fa una scelta si corre un rischio. Io ho sempre corso dei rischi... è quello che sono». In un altro tweet di risposta, Cher ha rivelato che Alexander ha già conosciuto tutta la sua famiglia, ma che, in quel momento, a causa di alcuni impegni di lavoro non si trovavano nello stesso posto.

Inoltre, per scrollarsi di dosso la differenza di età di 40 anni, e per tranquillizzare i fan sotto shock dalla rivelazione, Cher ha scritto: «L'amore non conosce la matematica» e «Mi tratta come una regina».

Insomma, i fan hanno paura che Cher, la più diva fra le dive, si posso far prendere in giro dal suo neo-fidanzato in preda ad una possibile crisi di terza età. Lei ha rassicurato tutti, facendo intendere che sia consapovole del passato turbolento e da traditore di Alexander ma che ha voglia di viversi questa nuova storia d'amore.