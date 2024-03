Chiara Ferragni abbandonata da Fedez? I sospetti social. «Le persone lasciano chi stanno usando»

Chiara Ferragni è stata abbandonata da Fedez? C'è un indizio che porta a pensarlo. L’addio tra i due sta continuando a tenere banco tra gli appassionati di gossip. Sia l'uno che l'altra stanno evitando di rilasciare dichiarazioni ufficiali. E anche sui social non condividono nulla se non relativo al loro lavoro e famiglia. Hanno scelto la massima discrezione possibile. Ma alcuni dettagli sono ormai di dominio pubblico.

Chiara Ferragni «può partecipare a Che Tempo Che Fa»: il Tar respinge il ricorso (d'urgenza) del Codacons

L'abbandono di Fedez

Ci sono alcuni punti chiari.

Le frasi motivazionali

Chiara Ferragni, invece, ha eliminato la foto profilo che comprendeva tutta la famiglia (compreso Fedez). L’ha sostituita con una in cui compaiono solo lei e i suoi due bambini. Ha poi cominciato a condividere frasi motivazionali e addirittura citazioni dell’Oroscopo.

I sospetti

C'è un sospetto su cosa sia realmente accaduto ai Ferragnez che emerge dai social. Come hanno segnalato i follower a Deianira Marzano, esperta di gossip, l'influencer ha messo un like a un post che parla della fine di una relazione di coppia. La frase, pubblicata da Simone Carponi, esperto di zodiaco, dice: «Il mio terapeuta una volta ha detto “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno”».

I dubbi

Per alcuni utenti questa manifestazione di apprezzamento social della Ferragni, attraverso un like, lascerebbe intendere che sia stato Fedez a lasciare Chiara e che lei si sia convinta che il marito l’abbia solo usata e non l’amasse davvero perché non ha voluto rimanere accanto a lei nel momento del bisogno. Deianira Marzano però invita alla prudenza: “Da questo like dovremmo dedurre che sia stato Fedez a lasciare lei, anche se dall’esterno lui mi sembra più provato? Ecco che come al solito non ci sta mai chiarezza e trasparenza da parte di queste persone e uno se ne deve andare per un’idea, che poi può essere anche sbagliata”.