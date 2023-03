Chiara Ferragni e Amadeus, la cena con Giovanna Civitillo che mette a tacere ogni dubbio su Sanremo: le parole del conduttore

Cosa resta di Sanremo? Polemiche a parte, da Fedez e Rosa Chemical a Blanco, per Amadeus e Chiara Ferragni una cosa è ben certa: durante il Festival è nata una bella amicizia. Lo testimoniano gli scatti pubblicati su Instagram dal direttore artistico, sua moglie Giovanna Civitillo e - ovviamente - dalla co-conduttrice più chiacchierata dell'ultima edizione della kermesse canora italiana per eccellenza.

In un revival dei giorni nelal città dei fiori, Chiara, accompagnata dal manager Fabio Maria D'Amato, ha passato la serata insieme a Amadeus e consorte. Una cena tra amici, a giudicare dal tono della didascalia utilizzata anche dalla signora Civitillo per condividere le foto sui social: «Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi». Un attestato di stima che va al di là del lavoro e conferma la soddisfazione di Amadeus per aver voluto la Ferragni all'Ariston, e anche una dimostrazione di aver appreso alla perfezione la lezione della sua maestra di social: il suo account Instagram ha velocemente raggiunto 1,8 milioni di follower.

Per Chiara Ferragni il primo Festival di Sanremo (chissà che non ce ne sia un altro nel suo futuro) ha rappresentato un momento di gorssa afida personale e professionale: come ha personalmente ammesso «è stato durissimo, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare». A giudicare dall'affetto si Amadeus, c'è da scommettere che non l'abbia deluso.