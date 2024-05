Chiara Ferragni e Angelo Tropea inseparabili: «Tutti i fine settimana con me, lo amo»

Chiara Ferragni è tornata a casa, nel suo attico a CityLife a Milano, dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia di alcuni amici, tra cui Angelo Tropea. L'itinerario è quello dello scorso fine settimana: prima una tappa a Roma e poi la fuga a Capalbio. Questa volta ad attenderla nella Capitale c'erano anche gli Internazionali BNL d'Italia e, tra gli ospiti invitati, anche una ex storica di Fedez, Giulia Valentina.

Le due non sembrerebbero essersi incontrate perché hanno partecipato in momenti diversi e hanno assistito a diverse sfide. La Ferragni, poi, ha rtascorso la domenica a Capalbio.

La dedica ad Angelo Tropea

«Io e Angi siamo migliori amici da 17 anni e sta trascorrendo tutti i fine settimana con me e io lo amo», ha detto Chiara Ferragni in una storia su Instagram, mentre era in macchina dirigendosi verso casa e inquadrando Angelo Tropea seduto dietro, sul punto di addormentarsi.

Intanto a Milano tornano a preoccupare le condizioni di salute di Fedez che potrebbe essere «più grave di quanto immaginato».

Nessuna informazione più dettagliata è trapelata sulle reali condizioni del rapper, e mentre il suo staff ha smentito a Leggo che sia stato ricoverato, di certo c'è che Chiara Ferragni stavolta non sarà al suo fianco.

Chi è Angelo Tropea

Angelo Tropea è uno degli amici più intimi di Chiara Ferragni. Fa parte del suo team dall’inizio del blog di The Blonde Salad ed è stato una figura importantissima nell’evoluzione di Chiara Ferragni come brand e influencer a livello mondiale.

Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018, dove ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dalla Ferragni con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di solida amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei, soprattutto in questi momenti così difficili.

Oggi Tropea è il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International.