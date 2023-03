Chiara Ferragni e l'imprevisto in bikini: «Quando ti senti super cool ma poi...» spunta un dettaglio

Chiara Ferragni in questo momento si trova in Africa con i suoi amici per un viaggio all'insegna della natura: il gruppo, infatti, sta effettuando moltissime escursioni, tra cui anche safari mozzafiato. Tra un leone e l'altro, Chiara, però, non si dimentica di mostrare ai suoi quasi 30 milioni di follower i nuovi prodotti della nuova collezione del suo brand. Proprio nelle ultime storie Instagram, però, arriva l'imprevisto.

Chiara Ferragni sta postando moltissimi video e foto del suo viaggio in Africa. L'influencer fotografa moltissimi animali come, ad esempio, i leoni, le zebre o le giraffe. Proprio, in una delle sue ultime storie, con il suo smartphone riprende alcuni elefanti che si sono avvicinati alla piscina del suo alloggio per abbeverarsi.

