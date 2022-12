Chiara Ferragni quasi nuda sulla neve, il video in bikini fa infuriare gli haters: «Sei un'esibizionista»

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze natalizie insieme al resto della famiglia sulle Dolomiti. I Ferragnez stanno intrattenendo i follower con diversi siparietti condivisi su Instagram, che vedono protagonisti soprattutto i figli Vittoria e Leone. Questa volta, però, a far sorridere i fan ci ha pensato l'imprenditrice digitale che ha condiviso un video che mostra un momento esilarente...

Il video di Chiara Ferragni

Chiara e la sorella Valentina hanno ben pensato di denudarsi per condividere sui social scatti hot: anche le sorelle Ferragni hanno seguito la tendenza di indossare il bikini sulla neve, scatenando diverse polemiche. Gli utenti non hanno apprezzato le foto che le due influencer hanno postato su Instagram dopo aver trascorso il pomeriggio in mezzo alla neve: «Cosa si fa per un po' di visibilità...», ha scritto qualcuno tra i commenti.

Ma oltre agli scatti super sexy, Chiara ha condiviso con i follower un momento esilarante che l'ha vista protagonista. La moglie di Fedez, stava sfilando sulla neve con addosso solo bikini e boots quando distratta dalla telecamera ha avuto un piccolo incidente: stava, infatti, per inciampare in mezzo alla neve salvandosi giusto in tempo prima di perdere del tutto l'equilibrio.

Il siparietto si è conluso in una fragorosa risata di Chiara che non ha potuto fare a meno di condividere il momento inedito con i follower, scatenando ancora una volta polemiche: «Sei un'esibizionista», ha commentato un utente.