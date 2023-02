Sanremo 2023, Chiara Ferragni punge la Canalis: «La mia Liguria». Poi il selfie con Morandi (e un cuoricino)

Chiara Ferragni è già pronta per vestire i panni da co-conduttrice al Festival di Sanremo. E per restare in tema di kermesse, ironizza sullo slogan che ha scatenato una polemica mediatica lo scorso anno. In una storia Instagram, la moglie di Fedez ha pubblicato uno scatto in cui è di fronte al mare e scrive: «La mia Liguria», riprendendo la frase tanto contestata della pubblicità sponsorizzata da Elisabetta Canalis in passato.

Proprio perchè l'ex velina di Striscia ha origini sarde e non liguri, è stata duramente attaccata sui social. Ma non solo. In quello spot, a fare da sfondo a Canalis c'era il panorama di Los Angeles e non di certo della Liguria. Che questa di Chiara sia una frecciata alla Canalis? O semplicemente un modo per ironizzare su tutta la questione? Ma non è tutto. Poche ore fa, l'imprenditrice ha postato una foto con Gianni Morandi, co-conduttore di tutte le serate accanto ad Amadeus. «Gianni» e un cuoricino fanno da didascalia allo scatto sorridente tra i due che, a giorni, saranno insieme sul palco dell'Ariston.

La #Canalis che promuove la regione #Liguria, una sarda con alle spalle Los Angeles. pic.twitter.com/bMVj3wyWBg — Microsatira (@Microsatira) February 3, 2022

Chiara Ferragni è arrivata ieri nella città del Festival più noto d'Italia che condurrà per due serate. Ma la sua giornata ha avuto un'evoluzione in poche ore, come lei stessa mostra su Instagram. La mattina dell'imprenditrice digitale inizia col sorriso: Chiara riprende una story di Fedez che la ritrae con la piccola Vitto. «Prima di partire» scrive la moglie del rapper che si mostra in pigiama pink e sorridente accanto alla sua bambina. Ma poche ore dopo, eccola arrivare a Sanremo e cambiarsi d'abito, diventando super sexy.

Pantalone nero aderente, top scollato e pancia scoperta: l'imprenditrice sceglie un look particolare per Sanremo, non rinunciando a mostrare il ventre piatto. Sarà questa la mise che indosserà sul palco dell'Ariston? Non mancano mai gli haters sotto i post di Chiara. E, proprio sotto quest'ultimo, c'è stata una pioggia di critiche per il suo look: «ma perchè ti ostini a metterti roba addosso che nn ti sta bene» si legge, e ancora: «Ma sai che non ti valorizza/dona? Si, lo sai. Non puoi non saperlo», «Non mi piace, non ti sta bene, ma chi ti veste ce l’ha l’occhi?», «Ma è orribile!».