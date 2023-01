Chiara Ferragni, paura per la cagnolina Matilda: «Ci siamo presi un grande spavento...». Cosa è successo

Chiara Ferragni ha vissuto un momento di panico: non è chiaro cosa sia accaduto esattamente, ma l'imprenditrice digitale ha informato i fan di un fatto spiacevole che riguarda la cagnolina di casa Ferragnez, Matilda. Il bulldog francese che lo scorso 21 luglio ha compiuto 12 anni: «Ci siamo presi un bello spavento per Mati», così ha esordito la moglie di Fedez tra le storie Instagram.

Dita incrociate e sorriso stampato sulla faccia, Chiara Ferragni è serena perché la cagnolina si è ripresa e adesso sta bene: «Sono contentissima, ma ci siamo presi un bello spavento con Mati, ma adesso sembra essere tutto sotto controllo, speriamo bene», queste le parole dell'influencer che ha raccontato ai follower di essersi preoccupata molto, ma non è entrata nei dettagli svelando cosa fosse successo al bulldog francese.

Chiara Ferragni è legatissima a Matilda, è al suo fianco da quando la sua carriera social ancora non era decollata del tutto. Già tempo fa la cagnolina aveva sconfitto un tumore, queste le parole di mamma Chiara per il compleanno della mascotte dei Ferragnez: «Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme».