Fedez, Chiara Ferragni non pensa alla crisi ma solo al Carnevale: «Il mio look a Sanremo? Super-gettonato»

Chiara Ferragni è stato uno dei personaggi dello showbiz ad essere più copiato in occasione del Carnevale. Tantissime persone infatti, sia uomini che donne, ma anche cagnolini con il cappottino, si sono rifatti al look che l'influencer ha sfoggiato durante la prima serata del Festival di Sanremo. Il vestito nero con lo scialle bianco era già stato protagonista di diversi meme e ora, che in molti lo hanno indossato per sfilare con i carri mascherati, è di diritto entrato a fare parte della categoria costumi iconici.

Gli outfit che Chiara Ferragni ha sfoggiato sul palco dell'Ariston hanno riscosso molto successo, uno su tutti il vestito di Dior con lo scialle con su scritto Pensati libera. Per Carnevale le persone si sono sbizzarrite scrivendo ciò che desideravano e l'influencer ha molto apprezzato tanto che nelle scorse ore ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui scrive: «Il mio look di Sanremo super gettonato per Carnevale» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Chiara Ferragni e Fedez non stanno di sicuro attraversando il loro periodo migliore. I Ferragnez infatti, sarebbero in crisi e tutto per colpa di Sanremo: l'influencer infatti, non avrebbe apprezzato il comportamento onnipresente del marito. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe poi, stato il bacio con Rosa Chemical durante la finale.